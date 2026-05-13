お笑いタレント明石家さんま（70）が13日放送のフジテレビホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（32）の“身内説”に言及する場面があった。2024年にレインボーが同局「さんまのお笑い向上委員会」に初出演した時に披露した、池田はさんまの息子の可能性があるというネタ。さんまはこの日の番組でも「俺の子供かも分からない」と自ら切り出し、池田は「パパー！」とノリノリで応