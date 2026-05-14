「数日間打席に立たないことによって、身体をリセットすることができる」【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、今季3勝目をかけて本拠地のジャイアンツ戦に先発する。指名打者として出場せず、今季4度目の投手専念。デーブ・ロバーツ監督は投手専念することのメリットを強調した。ロバーツ監督は14日（同15日）の同戦でも打者として先発メンバー