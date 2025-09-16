Courtesy of TPS Productions/ Focus Features ©︎ 2025 All Rights Reserved © 2025 TPS Productions, LLC. All Rights Reserved.ウェス・アンダーソン監督の最新作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』の魅力について、ラジオDJやナレーターとして活躍するサッシャさんにインタビュー！映画好きとしても知られるサッシャさんが大絶賛する今作の、注目ポイントとは？ウェス・アンダーソンの魅力とともに