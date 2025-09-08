服をハンガーに掛けるだけで、除菌・消臭・シワ伸ばしができるのが「ロッカー型衣類ケア家電」。このロッカー型家電の代表的製品であるLGエレクトロニクスの「LG Styler」シリーズから新モデル「The All New LG Styler SC5MNR4G」（以下、SC5MNR4G）が発表されました。同社は2025年3月に、従来よりパワフルなハイグレードモデル「SC5GMR80H」を一般発売開始したばかりですが、新モデルはハイグレードモデルのパワフルさを継承しつ