【三国志BOND】 2026年 発売予定 価格：未定（買い切りタイトル） ゲラッパは、2026年リリース予定のPC（Steam）用対戦型オートバトラー「三国志BOND（ボンド）」のクローズドβテスト（CBT）を、5月1日から5月3日にかけて実施した。 「三国志大戦」や「魁 三国志大戦」など、“三国志”を題材にした対戦ゲームを長年手がけてきたゲラッパ代表の