大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が制作されることが決定した。Nintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで発売される。発売日は未定。主人公は『ドラクエ5』のビアンカとフローラとなり、ドラクエの生みの親で知られるゲームデザイナーの堀井雄二氏は自身のXを更新し、デボラも出