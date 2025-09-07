ニューストップ > からだニュース > 栄養状態の悪化も…認知症が急激に進む7つの原因を医師解説 認知症 病気 Medical DOC 栄養状態の悪化も…認知症が急激に進む7つの原因を医師解説 2025年9月7日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 認知機能が急激に低下するとされる要因について、医師が解説している 「生活環境の変化」「行動する機会の減少、楽しみの喪失」など また、栄養状態が悪化した場合にも認知機能が急激に進む場合があるという 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 志村けんさん急逝から5年、更地になった豪邸の記憶…いしのようことの“逢瀬の日々” 2025年9月12日 10時55分 “食材の大きさ不適切”と指摘 1歳男児が給食の肉つまらせ死亡 通報の遅れも…札幌市に検証報告書 2025年9月10日 14時37分