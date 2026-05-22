睡眠不足が健康に悪影響を及ぼすことは広く知られているが、実は“寝すぎ”もまた認知症リスクを高める可能性があると最新研究では指摘されているという。はたして、脳を守るために必要な「理想の睡眠」とはどんなものなのか。 【画像】『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』より一部抜粋、再構成してお届けする。 たった