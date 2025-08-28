バーチャルシンガー「初音ミク」らによるライブ「マジカルミライ」で、演出のため発射された銀テープに釘などの異物が混入していたのではないかと騒ぎになった件について、運営側は2025年8月28日、公式Xで検証結果を報告した。このライブは、TOKYO MXテレビとクリプトン・フューチャー・メディアの共催で、8月9〜11日に大阪市内の国際展示場「インテックス大阪」で行われた。実験では「客の座席位置とは異なる場所に落下」このとき