8月24日、岐阜県郡上市の長良川で、向こう岸へ泳いでいて溺れた22歳の男性が死亡しました。警察によりますと、24日午後0時半前、郡上市美並町三戸の長良川で「友人が溺れて見えなくなった」と、一緒に来ていた男性から消防に通報がありました。溺れたのは22歳の男性と23歳の男性の2人で、現場に居合わせた他のグループの人が救助にあたりました。22歳の男性は名古屋市南区に住む団体職員で、心肺停止の状態で病院に