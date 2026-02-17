入浴する時、どんなことに気をつければいいのか。医師の早坂信哉さんは「浴槽で亡くなる人は交通事故の死亡者より多い。主にヒートショックが原因だが、これは全年代で起こりうる。入浴する前後にできる対策があるので徹底してほしい」という――。（第4回）※本稿は、早坂信哉『入浴それは、世界一簡単な健康習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／b