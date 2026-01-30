寒い季節になってくると、気をつけたいのが入浴中の溺死。「お風呂で溺れるなんて!?」と思うかもしれないが、その死亡者数は実に交通事故死の約3倍。この記事のすべての写真を見る話題の「ヒートショック」について、そして入浴関連死の予防策を救急医療の専門医・薬師寺泰匡先生が解説。シニアを襲う冬の溺水。8割が入浴中に亡くなる寒い冬はお風呂にゆっくりつかり、一日の疲れを癒したいもの。でも、そこには危険が伴うこ