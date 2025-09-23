ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > インドネシア・バリで20代男性が死亡、心臓のない遺体が家族に引き渡… インドネシア 溺死 海外・国際ニュース 中央日報 インドネシア・バリで20代男性が死亡、心臓のない遺体が家族に引き渡される 2025年9月23日 12時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと インドネシアのバリで死亡したオーストラリア出身の20代男性 遺体が遺族に引き渡されたが、心臓のない状態だったと報じられた 遺族側は、男性の死因と剖検の結果に対する調査を要求しているという 記事を読む おすすめ記事 77歳現役医師・鎌田實「病室で最期の時を、アフリカ音楽と拍手で送り出された人がいた。シニア世代は〈ちょうどいいわがまま〉で自分にご褒美を」 2025年9月17日 12時30分 米二枚目俳優のロバート・レッドフォードさん死去、89歳 日本でも人気 野球愛で報道陣うならせたことも 2025年9月17日 4時0分 ８９歳ロバート・レッドフォードさん死去 ポール・ニューマンさんと共演「明日に向って撃て！」が出世作 2025年9月17日 5時30分 ロバート・レッドフォード逝去、『アベンジャーズ』監督ら追悼 ─ 「真の伝説だった」 2025年9月17日 20時27分 阿部寛、今年7月に父親が死去していた 98歳、唯一無二の技術を持つエンジニアだった【徹子の部屋】 2025年9月22日 7時10分