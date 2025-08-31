8月31日午後、河津町の大滝（おおだる）で21歳の男性が溺れ死亡しました。警察によりますと、31日午後2時前、河津町の大滝で東京都町田市の男性（21）が溺れ死亡しました。男性は友人3人と河津町に観光で訪れ川遊びをしていたところ姿が見えなくなり、水深3メートルほどの滝つぼで服を着たままの状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。