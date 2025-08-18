2025年8月8～16日で開催されたアジアクロスカントリーラリー2025（以下、AXCR）で、三菱自動車が技術支援する「チーム三菱ラリーアート」が総合優勝した。 【画像】AXCR2025で3年ぶりの総合優勝を果たしたチーム三菱ラリーアート AXCR2025にはピックアップトラック「トライトン」（T1仕様＝改造クロスカントリー車両）で参戦。総走行距離2316.32kmのうち、競技