日本生命保険は18日、三菱UFJ銀行への出向者が内部情報を不適切に持ち出していた問題に関し、金融庁に社内調査結果を報告した。発生原因や再発防止策の提出を求められていたが「継続調査中」だとして内容は明らかにしていない。金融庁は保険業法に基づく報告徴求命令を7月18日に出していた。日生は関係者の聞き取りなどを進めているといい「調査が完了し、全体像が明らかになったタイミングでの説明を検討する」としている。