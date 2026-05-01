メットライフ生命保険のロゴ外資系のメットライフ生命保険は1日、出向者による情報持ち出しが、36代理店から計2476件確認されたと発表した。件数は国内生保業界で最多規模。ディルク・オステイン社長ら幹部計4人の報酬の一部自主返納も公表した。代理店の広島銀行や福岡銀行は、メットライフ側が顧客情報を持ち出していたと既に発表していた。金融庁は原因分析に向けメットライフに保険業法に基づく報告徴求命令を出した。生