（MCU）の新作アニメシリーズ「マーベル・ゾンビーズ（原題）」が、当初は長編アニメーション映画として計画されていたことがわかった。ショーランナーのブライアン・アンドリュースが米にて明かした。 本作は「ホワット・イフ…？」シーズン1第5話『もしも…ゾンビが出たら？』で描かれた、スーパーヒーローがゾンビ化してしまった世界で、拡大するゾ