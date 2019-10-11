ケヴィン・ファイギ

アメリカ合衆国の映画プロデューサー、マーベル・スタジオの製作社長。1973年6月2日生まれ。プロデュース作品の全米生涯興行収入は歴代1位であり、史上最も成功した映画プロデューサー。

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