ケヴィン・ファイギ
アメリカ合衆国の映画プロデューサー、マーベル・スタジオの製作社長。1973年6月2日生まれ。プロデュース作品の全米生涯興行収入は歴代1位であり、史上最も成功した映画プロデューサー。
2026年8月6日
2026年8月3日
2026年7月29日
2026年7月27日
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ライアン・レイノルズがデッドプール姿でコミコンに潜入、ファンと記念撮影
グレーのスーツで正体を隠しファンと記念撮影を楽しんでいたとのこと
THE RIVER
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デッドプールのレイノルズがコミコンに乱入し出演を直談判
ライアン・レイノルズ演じるデッドプールが客席からサプライズ登場し会場を沸かせた
オリコンニュース
2026年7月26日
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ライアン・ゴズリングがMCU版ゴーストライダーに決定、2028年公開へ
ライアン・ゴズリングが念願のゴーストライダー役を射止め、2028年に公開予定
THE RIVER
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ライアン・ゴズリング主演『ゴーストライダー』が2028年に全米公開決定
ライアン・ゴズリング主演『ゴーストライダー』が2028年に全米公開予定で
オリコンニュース
2026年7月4日
2026年1月22日
2025年12月24日
2025年9月25日
2025年9月24日
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「マーベル・ゾンビーズ」の声優陣を発表 日本版声優は18名
同作の吹き替え声優陣は榎木淳弥、藤井啓輔、木内秀信、行成とあなど18人
Real Sound
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「マーベル・ゾンビーズ」の日本版声優が決定 9月24日より
海外ドラマNAVI