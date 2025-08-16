ミュージシャンの松任谷由実が１５日、ニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」で、「随分昔に」ストーカー被害に遭った時のつらい思い出を打ち明けた。この日は動物愛護に力を入れている滝川クリステルがゲスト。滝川は現在、動物愛護法の改正を求めており「動物虐待の問題で、まだまだ（法律）整備されていなくて、例えば動物虐待で有罪判決受けても、その子を連れて帰りたいと言ったら連れて帰れる」とい