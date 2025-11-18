歌手・松任谷由実が11月16日の『日曜日の初耳学』（MBS・TBS系）に出演。活動名を“荒井由実”から“松任谷由実”に変更した過去について語った。【写真】「荒井由実」時代の松任谷由実荒井由実としてデビューした松任谷由実松任谷は、1972年に『返事はいらない』で荒井由実としてデビュー。『ひこうき雲』『卒業写真』などヒットを生み出し、世の中に“荒井由実ブーム”を巻き起こした。そんな人気絶頂期にプロデューサー・松