ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 松任谷由実、ChatGPTで作詞検討も「全く興味のない内容になった」 松任谷由実 スポーツ報知 松任谷由実、ChatGPTで作詞検討も「全く興味のない内容になった」 2025年10月17日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松任谷由実が17日のイベントで、AIを駆使した新アルバムに言及した 作詞では、チャットGPTが提案した言葉を使うことも検討したという だが「全く興味のない内容になってしまった」と不採用になったと明かした 記事を読む おすすめ記事 「最後まで集中してディフェンスを遂行できた」ライジングゼファー福岡が待望の今季ホーム初白星【Bリーグ2部】 2025年10月15日 23時8分 『永久のユウグレ』第3話先行カット公開 アモルを助けるためにアキラが管理局に乗り込む 2025年10月13日 17時0分 元乃木坂４６・与田祐希、善良な暴露系インフルエンサーなら「やってもいいかな」 2025年10月13日 13時5分 ニトリ・似鳥昭雄会長、若手経営者に成功の秘訣を伝授…ドラム式洗濯機は売り上げが計画の２・５倍に 2025年10月11日 10時0分 原千晶、あわやポイント不正利用被害も「ギリギリセーフ！！」“犯行の手口”明かし注意喚起 2025年10月16日 19時34分