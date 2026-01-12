「1月12日」。今日は何の日でしょう？答えは「スキー記念日」！1994（平成6）年に、スポーツ用品メーカー・ミズノの直営店であるエスポートミズノ（現MIZUNO TOKYO）が、公募で決定した「スキー記念日」（一般社団法人・日本記念日協会による認定・登録済み）。日本で初めてスキー指導がされた日1911（明治44）年1月12日、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人テオドール・エドラー・フォン・レルヒ少佐（1869〜1945年）が、日本で