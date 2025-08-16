14日、熊本市南区富合町杉島付近の緑川で遺体で見つかった女性について熊本県は、記録的大雨のあと安否がわからなくなっていた甲佐町の60代の女性であると発表しました。女性は11日の午前5時ごろ御船町の職場へ車で向かったまま安否がわからなくなっていました。これで今回の記録的大雨の死者は4人となりました。