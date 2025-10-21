伊豆諸島では、21日夕方から夜遅くにかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。伊豆諸島21日にかけて「線状降水帯」発生の可能性気象庁は21日6時50分、大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報を発表しました。伊豆諸島では、21日夕方から夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。伊豆諸島では、21日夕方から夜のはじめ頃に