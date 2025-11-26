冠水した場所を歩く人々＝22日、タイ南部ハジャイ/Roylee Suriyaworakul/Reutersバンコク（CNN）タイ南部が「300年に1度」とされる豪雨に見舞われ、大規模な洪水や感電によって少なくとも19人が死亡した。30人の新生児がいる病院は孤立状態に置かれている。タイ王室灌漑（かんがい）局によると、南部ソンクラー県にある交通・運輸の中心地ハジャイでは「300年ぶりの豪雨」を観測した。地元当局によれば、24日の時点でタイ南部の9県