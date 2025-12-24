今日24日から明日25日にかけては、関東の沿岸部を中心に警報級の大雨の可能性があります。また、気温も低く、関東各地で真冬並みの寒さとなるでしょう。道路の冠水や川の増水に注意して、寒さ対策も万全にしましょう。東京都心はクリスマスイヴとしては42年ぶりの寒さか今日24日は本州の南岸を低気圧が東よりに進むでしょう。関東では雨と冷たい北よりの風の影響で、真冬並みの寒さとなる見込みです。最高気温は東京都心で7℃の予