明日4日(月:みどりの日)は、警報級の大雨や暴風によって、春の嵐となる所があるでしょう。また、北海道では平地でも雪が積もる恐れがありそうです。ゴールデンウィーク終盤に入りますが、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。明日4日の朝にかけて警報級の大雨の所も今日3日(日:憲法記念日)は、前線を伴った低気圧が、東シナ海から朝鮮半島付近に進み、前線が西日本にかかりました。そのため、西日本の広い