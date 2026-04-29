関東は明日30日(木)の夜から次第に雨が降りだし、5月1日(金)は沿岸部で大雨になるおそれがあります。その後は一転して暑くなり、ゴールデンウィーク後半は熱中症に注意が必要です。1日は沿岸部を中心に雨・風が強まる大雨のおそれも明日30日(木)は西から低気圧や近づくため、天気は下り坂となりそうです。沿岸部の早い所では、午前中から雨のぱらつく所があるでしょう。夜は南部を中心に、雨の範囲が広がりそうです。雨のピーク