31日(火)を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。九州から関東はまとまった雨が降り、警報級の大雨になるおそれもあります。土砂災害や低い土地の浸水などにご注意ください。31日太平洋側を中心にまとまった雨今日30日(月)は低気圧や前線の影響で、九州では次第に雨の範囲が広がるでしょう。四国や中国地方も夜は各地で雨が降りだしそうです。局地的に発達した雨雲がかかり、雷を伴った激しい雨が降るでしょう。明日31日(火)は低気