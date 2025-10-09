ニューストップ > 国内ニュース > 東京・八丈町に大雨特別警報 ただちに安全を確保するなど適切な行動… 東京都 時事ニュース 天気 大雨・豪雨 FNNプライムオンライン 東京・八丈町に大雨特別警報 ただちに安全を確保するなど適切な行動を 2025年10月9日 6時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9日午前6時20分、気象庁が東京都に大雨特別警報の追加を発表した これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った状況だという ただちに安全を確保するなど、適切な行動をとることが求められている 記事を読む おすすめ記事 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分