◇米男子ゴルフツアーBMW選手権第2日（2025年8月15日米メリーランド州ケーブズバレーGC＝7601ヤード、パー70）プレーオフ第2戦の第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われた。第1ラウンドを12位で終えた松山英樹（33＝LEXUS）は6バーディー、ボギーなしのこの日最少64で回り、通算7アンダーの4位に順位を上げた。首位と7打差。松山と同組で回ったロバート・マッキンタイア（29＝英国）が14アンダーで単独首位をキープ