◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権最終日（１７日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）４打差１１位で出た２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、７ボギーの７２で回り通算イーブンパーでホールアウトした。ジャスティン・トーマス（米国）がすでに５アンダーでホールアウトしており、逆転でのメジャー２勝目には届かなかった。１４年連続１