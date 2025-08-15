2025年10月4日よりFINAL SEASONがいよいよ放送開始となる『僕のヒーローアカデミア』。8月17日より開催されるスペシャルイベント「ヒーロー×ヴィランフェス」に向けて、総勢26キャラクターが大集結したイベントビジュアルコンプリートVer.が公開された。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ”