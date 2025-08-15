【僕のヒーローアカデミア】「ヒーロー×ヴィランフェス」総勢26キャラ大集結のビジュアル公開！
2025年10月4日よりFINAL SEASONがいよいよ放送開始となる『僕のヒーローアカデミア』。8月17日より開催されるスペシャルイベント「ヒーロー×ヴィランフェス」に向けて、総勢26キャラクターが大集結したイベントビジュアルコンプリートVer.が公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクションで、コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している。
この秋にはTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（アニメーション制作：ボンズフィルム）が、10月4日より毎週土曜夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットでの放送されることが決定。（※一部地域を除く）
2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたTVアニメ ”ヒロアカ” がいよいよ完結を迎える。
そのFINAL SEASON放送の盛り上がりを更に高めるように開催されるのは、8月17日（日）にスペシャルイベント【『僕のヒーローアカデミア』HERO×VILLAIN FES.＜ヒーロー×敵<ヴィラン>フェス＞】 ”ヒロヴィラフェス” 。
このたび、イベントに先駆けてイベントビジュアルのコンプリートバージョンが公開となった。
”ヒロヴィラフェス” は、アニメ ”ヒロアカ” のイベントとしては過去最大級の規模となる会場ぴあアリーナMMにて昼夜2公演で開催。
山下大輝（緑谷出久役）、岡本信彦（爆豪勝己役）、佐倉綾音（麗日お茶子役）、梶裕貴（轟焦凍役）、三宅健太（オールマイト役）の5名のヒーローキャストと、そして内山昂輝（死柄木弔役）、下野紘（荼毘役）、福圓美里（トガヒミコ役）の敵＜ヴィラン＞キャスト、あわせて8名の豪華ヒロアカキャストが集結。
名シーンの生アフレコや秘蔵トーク、そして10月から放送のFINAL SEASONのアニメ本編冒頭の先行上映という豪華構成で贈る一大イベントだ。
今回公開されたビジュアルは、以前から公開されていた出演キャストが演じる8キャラクターのビジュアルに、雄英高校1年A組全メンバーと、プロヒーローから相澤消太、エンデヴァー、ホークスの18キャラクターが追加され、総勢26キャラクターからなる【コンプリートVer.】！
原作者の堀越耕平による原作第366話のカラー扉絵をベースにした、赤色を基調にドレスアップしたキャラクターたちが集結するプレミア感あふれるビジュアルとなっている。
今回追加されたキャラクターたちのビジュアルを使用したオリジナルグッズも今後通販サイト「TOHO animation STORE」に登場することが決定！
追加キャラクターの商品詳細は後日発表予定となっている。
【『僕のヒーローアカデミア』HERO×VILLAIN FES.＜ヒーロー×敵<ヴィラン>フェス＞】 ”ヒロヴィラフェス” は、2025年8月17日（日）にぴあアリーナMMにて昼夜2公演で開催。
また、18：00開演予定の夜の部の模様は、ライブ配信プラットフォーム「PIA LIVE STREAM」にて配信が決定しており、配信視聴チケットが販売中だ。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
