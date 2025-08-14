【セブン‐イレブン×「鬼滅の刃」キャンペーン】 開催期間：8月14日～8月27日（無くなり次第終了） セブン-イレブンは、アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションしたキャンペーンを8月14日より開催している。 本キャンペーンは、対象のお菓子やアイスを購入することで同作のグッズをもらえるもの。対象お菓子を1度に2個購入すると「オリジナルA4クリアファイル