セブン-イレブンは、アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションしたキャンペーンを8月14日より開催している。

本キャンペーンは、対象のお菓子やアイスを購入することで同作のグッズをもらえるもの。対象お菓子を1度に2個購入すると「オリジナルA4クリアファイル」を1枚もらえるほか、対象アイスを1度に2個購入すると「オリジナルクリアポスター」をもらえる。

デザインはいずれも炭治郎たちが和装で給仕をする様が描かれたものとなっている。また、セブンネットでは限定グッズの販売も行なわれている。

なお、本キャンペーンは景品が無くなり次第終了となる。

□「セブン‐イレブン×『鬼滅の刃』キャンペーン」

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable