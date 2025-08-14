セブンにて「鬼滅の刃」キャンペーン開催！ 和装で給仕する炭治郎たちのグッズもらえる
【セブン‐イレブン×「鬼滅の刃」キャンペーン】 開催期間：8月14日～8月27日（無くなり次第終了）
セブン-イレブンは、アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションしたキャンペーンを8月14日より開催している。
本キャンペーンは、対象のお菓子やアイスを購入することで同作のグッズをもらえるもの。対象お菓子を1度に2個購入すると「オリジナルA4クリアファイル」を1枚もらえるほか、対象アイスを1度に2個購入すると「オリジナルクリアポスター」をもらえる。
デザインはいずれも炭治郎たちが和装で給仕をする様が描かれたものとなっている。また、セブンネットでは限定グッズの販売も行なわれている。
なお、本キャンペーンは景品が無くなり次第終了となる。
□「セブン‐イレブン×『鬼滅の刃』キャンペーン」
【コラボ決定】- 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) August 11, 2025
セブン‐イレブン×『鬼滅の刃』キャンペーンが実施決定！
対象商品を2個購入すると、セブン‐イレブンオリジナル景品がもらえます！
▼詳細はこちらhttps://t.co/8Oa1cAbm2b#鬼滅の刃 #セブンイレブン pic.twitter.com/BLuvOvGyqZ
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable