Nintendo SwitchとPlayStation5向けにシミュレーションRPG『スーパーロボット大戦Y』の無料体験版が配信スタートとなり、第3弾PVも公開となった。なお、同作の製品版は、2025年8月28日（木）に Nintendo Switch、PlayStation5、PC（Steam）といったプラットフォームへ向けて発売される。CHAPTER 01をプレイ可能！ 『スーパーロボット大戦Y』無料体験版様々なアニメーションに登場したロボット達が作品の垣根を越えて登場するシミュ