Nintendo SwitchとPlayStation5向けにシミュレーションRPG『スーパーロボット大戦Y』の無料体験版が配信スタートとなり、第3弾PVも公開となった。なお、同作の製品版は、2025年8月28日（木）に Nintendo Switch、PlayStation5、PC（Steam）といったプラットフォームへ向けて発売される。

CHAPTER 01をプレイ可能！ 『スーパーロボット大戦Y』無料体験版

様々なアニメーションに登場したロボット達が作品の垣根を越えて登場するシミュレーションRPG「スパロボ」シリーズ最新作となる『スーパーロボット大戦Y』。プレイヤーはこれまでのシリーズ作品同様、同作でもアドベンチャーパートでストーリーを味わい、シミュレーションパートで敵との戦いを体験する。好きなロボットとパイロットをどんどん強化＆育成していくことが同作の醍醐味だ。

今回配信された無料体験版では、そんな同作の序盤となるCHAPTER 01がプレイすることができる。体験版で作成したロボットやキャラクターデータ、獲得したゲーム内アイテムは本編へと引継ぎ可能。さらにCHAPTER 01をクリアすると特典がゲットできるという。

未公開武器を含む戦闘アニメーションも確認可能！ 第３弾PV

無料体験版配信と時を同じくして第3弾PVも公開となった。第3弾PVでは、未公開武器を含む戦闘アニメーションや、本作オリジナルのロボットを確認することができる。製品版の購入を検討しているファンにとっては、無料体験版と合わせて必見のPVと言えそうだ。

2025年8月28日発売『スーパーロボット大戦Y』第３弾PV：

https://youtu.be/vxyo_sCi76s



（c）SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design （c）2006-2017 CLAMP・ST

（c）SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design （c）2006-2018 CLAMP・ST

（c）創通・サンライズ

（c）創通・サンライズ・MBS

（c）創通・フィールズ／MJP製作委員会

（c）円谷プロ （c）2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会

（c）東映

（c）東北新社

TM ＆ （c） TOHO CO., LTD.

（c）永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

（c）永井豪／ダイナミック企画

（c）2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所

（c）2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PlayStation”および“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。

※インフォメーションの情報は、８月８日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

