「豪華な旅行をしたり、おいしいものを食べたり、非日常体験をできるのが株主優待の醍醐味!優待は企業からのプレゼント。やっぱり女性はプレゼントされるとうれしい」【写真】投資家オススメ! 株主優待で行ける高級温泉宿そう話すのは、株式投資歴約20年の主婦投資家のようこりんさん。自身はふだんから優待生活を楽しんでいるが、初心者が優待狙いで株を買うには、注意が必要だと言う。「株は値段が下がるリスクがあります。