½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê£³£°¡Ë¤È¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê£´£±¡Ë¤ÎÅÅ·â·ëº§¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥ÈÊóÆ»¤äÌÜ·âÃÌ¤Ï³§Ìµ¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ç°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤È¤â¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î½÷Í¥¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÅ·â·ëº§¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð?¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê?¤À¤í¤¦¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï·ëº§È¯É½¤¬£±£°Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·îÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×£±