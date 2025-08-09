日常生活から防災まで、さまざまな用途に使用できるポリ袋で有名な「アイラップ」の公式Xアカウントが、炊飯器にアイラップを入れて使用しないよう、注意を呼び掛けています。アイラップの公式アカウントは「炊飯器に！！！！！！ アイラップを！！！！！！！！ 入れるなッッッ！！！！！！！※」「※特に炊飯モード時」と投稿。炊飯器でアイラップを使ってもよいかという内容の質問に対して、次のように回答しているというこ