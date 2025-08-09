日常生活から防災まで、さまざまな用途に使用できるポリ袋で有名な「アイラップ」の公式Xアカウントが、炊飯器にアイラップを入れて使用しないよう、注意を呼び掛けています。

アイラップの公式アカウントは「炊飯器に！！！！！！ アイラップを！！！！！！！！ 入れるなッッッ！！！！！！！※」「※特に炊飯モード時」と投稿。炊飯器でアイラップを使ってもよいかという内容の質問に対して、次のように回答しているということです。

【よくある質問】

Q.保温モードなら大丈夫？

A.分かりません。用途対象外です。箱に書いてある通りにご使用ください。

Q.箱に炊飯器NGと書いてない。

A.箱に書いてある通りにご使用ください。

Q.低温調理できる炊飯器でもダメ？

A.弊社では関知しておりません。メーカーさままでお問い合わせください。

アイラップの投稿に対し、Xでは「え？ ダメだったの？」「危ないですね」「炊飯器にアイラップ入れる人いるんだ！ 考えたこともなかった」「アイラップさんの責任じゃないことでも余計に問い合わせ来そうで心配です」などの声が上がっています。