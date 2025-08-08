不動産価格が上がり続ける街はどのようにして探せばいいのか。不動産事業プロデューサーの牧野知弘さんは「社会増と社会減から計算できる『代謝率』を見れば、その自治体が近い将来どうなるかが一目でわかる」という――。※本稿は、牧野知弘『不動産の教室』（大和書房）の一部を再編集したものです。■「人の出入りが多い街」は不動産価格が上がる不動産を長らく取り扱ってきて感じるのが、「たくさんの人が出入りする街の不動産