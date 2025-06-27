生産停止による影響は軽微 スイスポは影響なし2023年12月にデビューしたスズキの主力コンパクトカー「スイフト」。2025年5月に、中国のレアアース輸出規制の影響を受け、生産を停止しているとのアナウンスがありました。6月下旬の時点ではすでに生産が再開されているようですが、納期に影響はあるのでしょうか。6月下旬に、首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。スズキ「スイフト」【画像】超カッコイイ！ こ