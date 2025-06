2025年6月11日(水)、ディズニーとユニバーサルが著作権で保護されているはずの人気キャラクターたちを勝手に利用しているとして、画像生成AIのMidjourneyを提訴しました。ディズニーおよびユニバーサルはMidjourneyを「盗作の底なし沼」と痛烈に批判しています。Disney and Universal sue Midjourney for making AI ripoffs of their biggest characters | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/685433/d