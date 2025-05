AppleのMacintoshシリーズの最初のモデルである「Macintosh 128K」には512×342ピクセルのディスプレイが搭載されていました。なぜアスペクト比4:3の「512×384ピクセル」ではなく中途半端な「512×342ピクセル」のディスプレイが採用されたのかについて、Apple製品愛好家のスティーブン ・ハケット氏が考察しています。Why the Original Macintosh Had a Screen Resolution of 512x342, and not 512x384 as One Might Expect - 5