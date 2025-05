AppleのMacintoshシリーズの最初の モデル である「Macintosh 128K」には512×342ピクセルの ディスプレイ が搭載されていました。なぜアスペクト比4:3の「512×384ピクセル」ではなく中途半端な「512×342ピクセル」の ディスプレイ が採用されたのかについて、Apple製品愛好家のスティーブン ・ハケット氏が考察しています。Why the Original Macintosh Had a Screen Resolution of 512x342, and not 512x384 as One Might Expect - 512 Pixels

https://512 pixel s.net/2025/05/original-macintosh-resolution/Macintosh 128KはAppleが1984年に発売したパーソナルコンピューターで、当時としては大容量な128KBのメモリを搭載したりマウスで操作できる直感的なUIを搭載したりしつつ、2495ドル(約36万円)という比較的安価な価格で販売されました。以下はMacintosh 128Kと スティーブ・ジョブズ が一緒に写った写真です。そんなMacintosh 128Kには512×342ピクセルの白黒 ディスプレイ が搭載されていました。後期のMacintoshシリーズには512×384ピクセルというアスペクト比4:3の ディスプレイ が搭載されたのですが、なぜかMacintosh 128Kには中途半端なアスペクト比の ディスプレイ が搭載されていたというわけです。ハケット氏はMacintosh 128Kの ディスプレイ 解像度が512×342ピクセルだった理由について「メモリ」と「CPU」を元に考察しました。◆メモリMacintosh開発チームの一員だったアンディ・ハーツフェルド氏は「初代Macintoshのメモリ容量はわずか128KBで、システム開発と アプリ ケーション開発の両方においてメモリ管理はもっとも困難な部分だった。システム用に約16KB、512×342ピクセルの白黒 ディスプレイ 用にさらに22KBを割り当てていたため、 アプリ ケーションに残されたメモリはわずか90KB程度だった。MacWriteやMacPaintといった大規模な アプリ ケーションではメモリが限界に達していた」と述べています。このことから、Macintosh 128Kのメモリは限界ギリギリで、これ以上ピクセル数の多い ディスプレイ を採用すると画面表示に必要なメモリ容量が増加して アプリ ケーションに割り当てるメモリが足りなくなると考えられます。また、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには「メモリ容量ではなくメモリ帯域幅も ディスプレイ 解像度を決定する要因になったのではないか」という考察が投稿されています。◆CPUMacintosh 128KのCPUは「Motorola 68000」で、動作周波数は約7.83MHzでした。Macintosh 128Kの ディスプレイ の垂直リフレッシュレートは60Hzで、Motorola 68000のリソースの多くが画面描画に割かれていました。 ディスプレイ の解像度を512×342ピクセルではなく512×384ピクセルにした場合、画面描画に割くCPUリソースが増加し、 アプリ ケーションの動作させる余裕がなくなってしまう可能性があります。なお、Appleが1983年に発売したパーソナルコンピューター「Lisa」に搭載された ディスプレイ には「各ピクセルが縦長の長方形」という特徴がありました。Lisaの開発チームはピクセルの形状を正方形に変更するように取り組んでいましたが、出荷開始時期との兼ね合いで長方形のまま製品化されたとのこと。Lisaの翌年に登場したMacintosh 128Kではピクセルを正方形にすることに成功しています。