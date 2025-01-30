３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。米利下げが当面見送られるとの思惑が広がったほか、きょう行われる日銀副総裁の講演に対する警戒感から売りが出やすかった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２９日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを決め、声明文ではインフレ率が２％の目標に向けて進展しているとの文言を削除した。今後の利下げ時期についてはほとんど手掛かりを得られず、