約2億1000万円の所得を申告せず、脱税したとして動画配信者の女性（40）が東京地検に刑事告発された――。一部報道によると、告発された長嶋未久氏は「岡田ゆい」と名乗って活動していたという。有料の会員制サイトで自身の性的な行為をおさめた動画を配信、販売するなどして3年間で計約2億1300万円の所得があったにもかかわらず、確定申告せず、所得税約7800万円を脱税した疑いが持たれている。本誌は長嶋氏のものと思われるXのア